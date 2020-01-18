2019-2020 First Semester
Superintendent’s Honor Roll (All A’s)
Seniors: Jonathan Pieper, Ansley Hessler, Kenna Krahulik, Kailey Townsend, Maximus Palomo, Haylee Umble, Teagan Flick, Kaylinn Harimon, Corbin Batt.
Juniors: Rylan Aguallo, Francisco Barrios, Ashlyn Martin.
Sophomores: Austin Thyne, Hayley Blackstone, Allison Cotant, Grace Payne, Jessie Lamp, Victor Palomo, Elena Guzman, Marjie Schmitt, Taylor Soule.
Freshmen: Hayden Umble, Lily Krahulik, Craig Lemoine, Greisyn Chaney, Jackson Allen, Keynan Townsend.
Eighth Grade: Emma Robbins, Gabriella Anderson, Ashtyn Silverman, Danika Bohl, Anna Cheek, Collin Ramirez, Aubree Pankonin, Caleb Jacosbon.
Seventh Grade: Aimee Morales, Ethan Thyne, Margo Bowles, Sophia Pitts, Rylan Houk, Samuel Bowlin, Tatum Landini, Tessa Little, Alyssa Hodsden, Jonah Spilichal, Breya Docekal, Addison Beebe, Ashton Keener, Logan Markowski, Dorian Schanhols, William Pieper, Landen Murphy, Tegan Martin.
A Honor Roll (94% or higher)
Seniors: Lexie Jackson, Lyndsey Walters, Jacob Hershfeldt, Hunter Fegler, Blake Thyne, Anyssa Lopez, Sajaira Zambrano, Alexis Funk, Regan Hodsden, Tristyn McKiney, Kayden Singpiel, Jacob Trauernicht, Sabrina Viszcaino, Camry Rowan.
Juniors: Hadley Markowski, Jayden Kanno, Jake Chasek, Makena Chambers, Josie Jenkins, Justin Chasek, Avery Hobbs, Jason Anderson, Max Knepper, Brooklyn Briggs, Christina Medina, Katelyn Newton, John Palsencio, Jessica Splichal, Alicia Sanchez, Quincey Johnson, Brody Blome, Othaniel Banks.
Sophomores: Bernadette Pieper, Trinity Penn, Naomi Arroyo, Zane Blomenkamp, Kalem Jackson, Mariana Panduro, Aubree Branson, Jacqualine Bowles, Tianna Debus, Jazmine Golden, Lexi Schledewitz, Kendra Hrasky, Jacob Ewing, Makayla Suttles, Marissa Cardona, Brandon Buckley, Melissa McGinley, Angel Plasencio, Jadyn Wetherington, Francisco Alvizar, Ty Paetow.
Freshmen: Dionica Rodriguez, Jacob Middledorf, Canni Banks, Riley Murphy, Bailey Markowski, Brock Knutson, Tyler Jackson, Brennalyn Carlson, Addison Lashley, Olivia McEniry, McKinley Knotts, Caitlyn Blackstone.
Eighth Grade: Tom McGinley, Bennett Lebruska, Santiago Castillo, Makayla Jackson, Jayse Marez, Heidi Landreth, Cutter Beaver , Emily Esselstein, Kyliah Engledow, Ace Hobbs, Cael Peters.
Seventh Grade: Frederick Sauer, Elijah Rus, Kaitlyn Keener, Evan Hessler, Isabella Hernandez, Shirley Cotant, Adriane Garza, Preston Ramirez, Luke Wetherington, Haylee Jacobs, Sidney Schmidt, Jackson Jenkins, Raymond Kanniard, Ahria Aviles, Zanzeah Chavez, Savanna Little.
B Honor Roll (86-93%)
Seniors: Samantha Vizcaino, Kaden Bradley, Riley Sandoz, Dalton Mills, Kiayah Taylor, Avery Wurdeman, Jade Bergman, John Thomas Nicholas Coley, Keaton Reichert, Kade Kallsen, Quinten Miller, Hunter Ziegler, Colin Houk, Logan Kraus, Andrew Franco, Austin Carrillo.
Juniors: Angelica Gutierrez, Favian Valles, Garrett Hessler, Mykin Marcoe, Manny Jimenez, Eric Wilson, Makenzie Middledorf, Caden Knutson, Jaden Schumacher, Cassie Karg, Alayna Jacobs, Wyatt Buckley Keanna Turnbull, Kadin Perez, Martina Cardona, Burke Schneider, Nathan Coley, Haleigh Strong-Stephens, Joshua Long, Devon Ott, Lily Ann Crane, Kyle Payne, Jose Moreno.
Sophomores: Tyler Keener, Carmelo Ayala, Cooper McStay, Daniel Thomas, Cylie Bellairs, Isaiah Rodriguez, Kaycee Florke, Aniyah Lockman, Matthew Symonds, Gianna Florke, Joy Kanniard.
Freshmen: Josiah Anaya, Janay Wurdeman, Easton Anderson, Lillian Golden, Grace Martin, Le Anna Shultz, Ismael Garcia, Ryal Baldwin, Nikki Stuckey, Tucker Thomas, Romello Chavez, Braden Reisig, Bryce Hodsden, Hailey Rice, Colton Buckley, Jade Gibbons, Seth Wilfred, Nathaniel Young, Jayden Fritzler, Thomas Hughson, Logan Rus.
Eighth Grade: Wailynn Hooten, Sullivan Johnson, Jeremiah Coley, Matthew Hunter, Jackson Mitchell, Carter Reisig, Zavier White, Wyatt Hayward, Ryan Wetherington, Seanna Deem-Mitchell, Lukah Schwery, Audrey Morris, Nathan Hargreaves, Jerrett Fear, Eli Cademartori, Jonathan Young, Nyckili Reynoldson, Cielia Hernanzez.
Seventh Grade: Albert Morrill, Michael Suttles, Aiden Hoehn, Jacen Ramirez, Christian McDaniel, Madison Bayless, Dax Rhodes, Teegan Debus, Desmonde Smith, Garrett Wilmore, Sophie Reiber, Demetrius Gomez, Rodney Brink, Emma Pester, William Thomas, Illiana Magdaleno, James Starcher, Isidro Tarin.
2019-2020 Second Quarter
Superintendent’s Honor Roll (All A’s)
Seniors: Jonathan Pieper, Ansley Hessler, Kenna Krahulik, Kailey Townsend, Maximus Palomo, Haylee Umble, Kaylinn Harrimon.
Juniors: Rylan Aguallo, Francisco Barrios, Ashtyn Martin.
Sophomores: Austin Thyne, Hayley Blackstone, Grace Payne Victor Palomo, Taylor Soule.
Freshmen: Hayden Umble, Lily Krahulik, Dionicia Rodriguez, Craig Lemoine, Jackson Allen.
Eighth Grade: Gabriella Anderson, Anna Cheek, Daaika Bohl, Aubree Pankonin, Ashtyn Silverman, Caleb Jacobson.
Seventh Grade: Aimee Morales, Evelyn Morales, margo Bowles, Rylan Houk, Ethan Thyne, Samuel Bowlin, Sophia Pitts, Tessa Little, Tatum Landini, Jonah Splichal, Ashton Keener, Addison Beebe, Alissa Hodsden, Breya Docekal.
A Honor Roll (94% or higher)
Seniors: Teagan Flick, Lexie Jackson, Corbin Batt, Alexis Funk, Lyndsey Walters, Blake Thyne, Hunter Fegler, Jacob Hershfeldt, Tristyn McKiney, Sajaira Zambrano, Kaden Singpiel, Regan Hodsden, Sabrina Vizciano, Anyssa Lopez, Camry Rowan.
Juniors: Jayden Kanno, Hadley Markowski, Jake Chasek, Josie Jenkins, Avery Hobbs, Mas Knepper, Makenna Chambers, Brooklyn Briggs, Justin Chasek, Katelyn Newton, Jaron Anderson, Christina Medina, Alicia Sanchez, John Plasencio, Jessica Splichal, Quincey Johnson, Brody Blome, Othaniel Banks, Angelica Gutierrez.
Sophomores: Allison Cotant, Bernadette Pieper, Jessie Lamp, Naomi Arroyo, Mariana Panduro, Elena Guzman, Trinity Penn, Marjie Schmidt, Kalem Jackson, Zane Blomenkamp, Aurbee Branson, Jacqueline Bowles, Lexi Schledewitz, Tianna Debus, Jazmine Golden, Jacob Ewing, Kendra Hrasky, Marissa Cardona, Melissa McGinley, MaKayla Suttles, Brandon Buckley, Angel Plasencio, Tyler Keener.
Freshmen: Greisyn Chaney, Riley Murphy, Keynan Townsend, Canni Banks, Jacob Middledorf, Tyler Jackson, Brennalyn Carlson, Bailey Markowski, McKinley Knotts, Addison Lashley Olivia McEniry, Brock Knutson, Caitlyn Blackstone, Janay Wurdeman, Easton Anderson, Josiah Anaya.
Eighth Grade: Emma Robbins, Bennett Lebruska, Collin Ramirez, Toni McGinley, Santiago Castillo, Makayla Jackson, Jayse Marez, Xavier White, Heidi Landreth, Ace Hobbs, Cutter Beaver, Cael Peters, Emily Esselstein, Kyliah Engledow.
Seventh Grade: Frederick Sauer, Elijah Rus, Logan Markowski, Kaitlyn Keener, Dorian Schanhols, Evan Hessler, William Pieper, Preston Ramirez, Shirley Cotant, Tegan Martin, Adriane Garza, Landen Murphy, Haylee Jacobs, Sidney Schmidt, Isabella Hernandez, Luke Wetherington, Ahria Aviles, Jackson Jenkins, Raymond Kenniard.
B Honor Roll (86-93%)
Seniors: Jacob Trauernicht, Samantha Vizciano, Avery Wurdeman, Riley Sandoz, Jade Bergman, Kiayah Taylor, Keaton Reichert, Kaden Bradley, Dalton Mills, Kade Kallsen, Quentin Miller, John Thomas, Andrew Franco, Austin Carrillo, Hunter Ziegler, Logan Kraus.
Juniors: Mykin Marcoe, Manny Jimenez, Favian Valles, Caden Knutson, Jaden Schumacher, Keanna Turnbull, Garrett Hessler, Eric Wilson, Makenzie Middledorf, Martina Cardona, Wyatt Buckley, Nathan Coley, Cassie Karg, Katlin Perez, Burke Schneider, Lil Ann Crane, Joshua Long, Jose Moreno, Kyle Payne.
Sophomores: Cooper McStay, Jadyn Wetherington, Francisco Alvizar, Carmelo Ayala, Ty Paetow, Cylie Bellairs, Isaiah Rodriguez, Daniel Thomas, Kayce Florke, Matthew Symonds, Joy Kanniard, Gianna Florke.
Freshmen: Lillian Golden, LeAnna Shultz, Grace Martin, Ismael Garcia, Ryal Baldwin, Bryce Hodsden, Hailey Rice, Braden Reisig, Seth Wilfred, Colton Buckley, Khristian Jimenez, Tucker Thomas, Romello Chavez, Jade Gibbons, Jayden Fritzler, Logan Rus, Clancy Symonds.
Eighth Grade: Matthew Hunter, Wailynn Hooten, Jackson Mitchell, Ryan Wetherington, Sullivan Johnson, Jeremiah Coley, Wyatt Hayward, Carter Reisig, Audrey Morris, Seanna Deem-Mitchell, Jerrett Fear, Lukah Schwery, Jonathan Young, Eli Cademartori, Cicelia Hernandez, Nyckili Reynoldson, Nathan Hargreaves.
Seventh Grade: Savanna Little, Zanizeah Chavez, Albert Morrill, Madison Bayless, Aiden Hoehn, Payton Endsley, Michael Suttles, Jacen Ramirez, Desmonde Smith, Dax Rhodes, Christian McDaniel, Garrett Wilmore, Teegan Debus, Sophie Reiber, Illiana Magdaleno, William Thomas, Rodney Brink.
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