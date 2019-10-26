Eastern Wyoming College Director of Nursing Suzey Delger has been appointed to serve as a member of the Wyoming State Board of Nursing Home Administrators by Gov. Mark Gordon.

Delger has worked at EWC since October 2014. During her tenure she has started the nursing program in Douglas, completed all steps necessary for the College to receive and maintain ACEN accreditation and expanded the program to include night cohorts in Douglas and Torrington.

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