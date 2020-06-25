THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR POOR DRAINAGE AREAS
FOR...
SCOTTS BLUFF COUNTY IN THE PANHANDLE OF NEBRASKA...
* UNTIL 1230 AM MDT.
* AT 1036 PM MDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN OVER MUCH OF
SCOTTS BLUFF COUNTY DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN
AND SMALL STREAM FLOODING. OVERFLOWING POOR DRAINAGE AREAS WILL
RESULT IN MINOR FLOODING. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY
FALLEN.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
SCOTTSBLUFF, GERING, MITCHELL, TERRYTOWN, MINATARE, WILDCAT HILLS
STATE RECREATION AREA, LAKE MINATARE CAMPGROUND, WILDCAT HILLS
CAMPGROUND, SCOTTS BLUFF NATIONAL MONUMENT, HUBBARD HILL,
SCOTTSBLUFF AIRPORT, LAKE MINATARE, LAKE ALICE, MELBETA AND MCGREW.
ADDITIONAL RAINFALL UP TO ONE INCH IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS
ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
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