Three men have been transported to Regional West Medical Center after being injured in a crash Thursday night.

Gering Fire Department and first responders were dispatched shortly before 8:30 p.m. to a rollover accident on M Street in front of Murphy Tractor.

According to scanner traffic, the driver of a convertible mini-cooper was traveling at an unknown rate of speed when left the roadway, colliding with a tractor at the Murphy Tractor building site. The force of the collision moved that piece of equipment and two others.

Officer Riley Smith told the Star-Herald that the collision is under investigation. 

Submit Your News

We're always interested in hearing about news in our community. Let us know what's going on!

Tags

Kamie Stephen is a reporter with the Star-Herald. She can be reached at 308-632-9041 or via email at kamie.stephen@starherald.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.