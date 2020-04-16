...THE SNOW WILL CONTINUE TO TAPER OFF THE REST OF THE AFTERNOON
AND EARLY THIS EVENING.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS
EVENING...
* WHAT...LIGHT TO MODERATE SNOW WILL CONTINUE TO TAPER OFF DURING
THE REMAINDER OF THE AFTERNOON. ADDITIONAL ACCUMULATIONS WILL
GENERALLY BE AN INCH OR LESS.
* WHERE...SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE TO INCLUDE SCOTTSBLUFF,
KIMBALL, SIDNEY. SOUTHEAST WYOMING PLAINS TO INCLUDE CHEYENNE,
TORRINGTON AND WHEATLAND. LOWER ELEVATIONS WEST OF THE LARAMIE
RANGE TO INCLUDE MUDDY GAP, RAWLINS, AND ELK MOUNTAIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM MDT THURSDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE THIS
EVENING THROUGH FRIDAY MORNING. PLAN ON TRAVEL DELAYS AND SNOW
COVERED ROADS. STRONG WINDS CREATING DRIFTING SNOW AND POOR
VISIBILITY AT TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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