The cities of Scottsbluff, Gering and Terrytown will lift the parking restrictions along the designated emergency snow routes starting at 3 p.m., April 16.

The Cities would like to thank the public for their cooperation in moving their vehicles during the parking restriction ban.

Submit Your News

We're always interested in hearing about news in our community. Let us know what's going on!

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.