The Gering Booster Club Back to School Picnic along with Fall Sports Parent meetings will take place on Aug. 11 at Memorial Stadium.

The picnic will start at 5 p.m. Parent meetings for the Fall Sports will follow at approximately 5:30 p.m.

If there is inclement weather, picnic and meetings will be moved into the junior high cafeteria and gym.

Fall practices for the high school begin on Aug. 12.

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