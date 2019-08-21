...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SCOTTS BLUFF...NORTHWESTERN
KIMBALL...BANNER...SOUTHERN GOSHEN AND NORTHEASTERN LARAMIE COUNTIES
UNTIL 1100 PM MDT...
AT 1015 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM MITCHELL TO 7 MILES SOUTHEAST OF LA GRANGE TO
12 MILES WEST OF MERIDEN REST AREA. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH.
PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SCOTTSBLUFF, GERING, MITCHELL, TERRYTOWN, MORRILL, MINATARE, LA
GRANGE, LYMAN, ALBIN, WILDCAT HILLS STATE RECREATION AREA, LAKE
MINATARE CAMPGROUND, STEGALL, WILDCAT HILLS CAMPGROUND, SCOTTS BLUFF
NATIONAL MONUMENT, HUBBARD HILL, HARRISBURG, MERIDEN REST AREA, GUN
BARREL, SCOTTSBLUFF AIRPORT AND LAKE MINATARE.