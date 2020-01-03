...STRONG WINDS RETURNING TO SOUTHEAST WYOMING FRIDAY INTO THE
WEEKEND...
...HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A HIGH WIND
WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING.
* WHAT...WEST WINDS 35 TO 45 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...NEBRASKA PANHANDLE TO INCLUDE ALL COMMUNITIES ALONG AND
SOUTH OF A LINE FROM ALLIANCE TO AGATE.
* WHEN...FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. TRAVEL COULD BE HAZARDOUS
FOR LIGHT WEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES, INCLUDING CAMPING
AND TRACTOR TRAILERS. THERE COULD BE AN ELEVATED BLOW OVER RISK
ALONG INTERSTATE 80 BETWEEN SIDNEY AND PINE BLUFFS. NORTH TO
SOUTH ORIENTED ROADS SUCH AS HIGHWAYS 71...385 AND 26 COULD BE
ESPECIALLY IMPACTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
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