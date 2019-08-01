JEFF KOTERBA: Aug. 8

...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM NOON MDT TODAY THROUGH THIS
EVENING FOR PORTIONS OF SOUTHEAST WYOMING AND THE WESTERN NEBRASKA
PANHANDLE...
.ABUNDANT MONSOONAL MOISTURE WILL MOVE INTO SOUTHEAST WYOMING TODAY.
SLOW MOVING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP THIS AFTERNOON AND
EVENING ACROSS CONVERSE, NIOBRARA AND NORTHERN GOSHEN COUNTIES, AS
WELL AS THE WESTERN NEBRASKA PANHANDLE. THUNDERSTORMS MAY PRODUCE
PERIODS OF VERY HEAVY RAINFALL.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON MDT TODAY
THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF WESTERN NEBRASKA AND WYOMING, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN WESTERN NEBRASKA, BOX BUTTE, DAWES,
MORRILL, NORTH SIOUX, SCOTTS BLUFF, AND SOUTH SIOUX. IN
WYOMING, CONVERSE COUNTY LOWER ELEVATIONS, GOSHEN COUNTY, AND
NIOBRARA COUNTY.
* FROM NOON MDT TODAY THROUGH THIS EVENING
* ABUNDANT MONSOONAL MOISTURE WITH SLOW MOVING THUNDERSTORMS
CAPABLE OF PRODUCING VERY HEAVY RAINFALL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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