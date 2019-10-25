Cross Country teaser

Gering's Tukker Romey, Shailee Patton and Madison Seiler finished in second, third and fourth place to propel the Bulldog girls cross country team to the state title on Friday, Oct. 25, in Kearney.

Scottsbluff's Brooke Holzworth finished in sixth place to pace the Bearcats girls team. 

The Gering boys finished in seventh place, paced by Peyton Seiler who ended 18th with a time of 15:29:54.

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Jeff Van Patten is the sports editor of the Star-Herald. Jeff can be reached by calling 308-632-9050 or emailing jeff.vanpatten@starherald.com.

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