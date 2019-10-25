...POTENTIAL WINTER STORM TO BRING HEAVY SNOW AND SIGNIFICANT TRAVEL
IMPACTS TO SOUTHEAST WYOMING AND PORTIONS OF THE NEBRASKA PANHANDLE
SATURDAY NIGHT THROUGH SUNDAY NIGHT...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY EVENING THROUGH
LATE SUNDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 10
INCHES POSSIBLE. WIND GUSTS UP TO 25 MPH MAY ALSO RESULT IN
BLOWING AND DRIFTING SNOW. A FLASH FREEZE MAY OCCUR AS
TEMPERATURES FALL RAPIDLY WITH THE ONSET OF SNOW.
* WHERE...NORTHERN AND EXTREME WESTERN PORTIONS OF THE NEBRASKA
PANHANDLE AND THE EXTREME SOUTHEAST CORNER OF WYOMING. THIS
INCLUDES CHADRON, GERING, HARRISBURG, KIMBALL, PINE BLUFFS, THE
PINE RIDGE AND SCOTTSBLUFF.
* WHEN...6 PM MDT SATURDAY UNTIL 6 AM MDT MONDAY.
* IMPACTS...TRAVEL MAY BE EXTREMELY DANGEROUS OR IMPOSSIBLE DUE TO
ICY, SNOW COVERED ROADS AND LOW VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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