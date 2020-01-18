Ridiculous

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST SATURDAY...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 35 TO 45 MPH WITH GUSTS UP TO 65 MPH
EXPECTED. AREAS OF SNOW AND BLOWING SNOW ARE ALSO POSSIBLE.
* WHERE...IN WYOMING, GOSHEN AND EASTERN LARAMIE COUNTIES
INCLUDING THE CITIES OF TORRINGTON AND PINE BLUFFS. IN
NEBRASKA, SCOTTS BLUFF, BANNER, KIMBALL AND CHEYENNE COUNTIES
INCLUDING THE CITIES OF SCOTTSBLUFF, KIMBALL AND SIDNEY. THIS
ALSO INCLUDES INTERSTATE 80, HIGHWAYS 85 AND 26, AND STATE
HIGHWAY 71.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST SATURDAY. THE STRONGEST WINDS ARE
EXPECTED THIS EVENING.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. TRAVEL WILL BE HAZARDOUS,
ESPECIALLY FOR LIGHT, HIGH PROFILE VEHICLES INCLUDING CAMPING
AND TRACTOR TRAILERS. THERE IS A HIGH RISK FOR BLOW OVERS ON
NORTH TO SOUTH ORIENTED SECTIONS OF ROADS. SNOW SHOWERS COULD
RESULT IN AREAS OF LOW VISIBILITY AND SLICK ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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