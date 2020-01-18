Ridiculous

The pens that House Speaker Nancy Pelosi of Calif., will use to sign the resolution to transmit the two articles of impeachment against President Donald Trump to the Senate for trial on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Jan. 15, 2020. . (AP Photo/Susan Walsh)

 Susan Walsh

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